Milan, il programma del settore giovanile: Primavera in campo domani

Settimana pre-Pasquale per il Settore Giovanile rossonero, tra ultime di campionato e importanti scontri diretti. Riflettori puntati sulla Primavera, attesa dall'importante sfida di Empoli venerdì 18 aprile per continuare a rincorrere il sogno playoff, mentre la Primavera Femminile sarà impegnata sabato 19 a Parma. Anche l’Under 16 e l’Under 15 tornano in campo al PUMA House of Football giovedì, entrambe contro l'Udinese, in sfide decisive per la corsa playoff.

IL PROGRAMMA:

GIOVEDÌ 17 APRILE

UNDER 15: 26ª giornata, Milan-Udinese, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 26ª giornata, Milan-Udinese, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 17: 26ª giornata, Monza-Milan, ore 16.30 - CS Luigi Berlusconi Monzello (Monza)

VENERDÌ 18 APRILE

UNDER 18: 26ª giornata, Milan-Sassuolo, ore 13.30 - PUMA House of Football

PRIMAVERA: 34ª giornata, Empoli-Milan, ore 18.00 - Campo Comunale Di Petroio

SABATO 19 APRILE

PRIMAVERA FEMMINILE: 22ª giornata, Parma-Milan, ore 15.00 - Centro Sportivo Il Noce (Noceto, Parma)