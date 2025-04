Settore giovanile: i risultati del weekend

vedi letture

Successo esterno per l'Under 15 femminile, che nella decima giornata della Fase Interregionale batte in trasferta il Verona per 4-1, grazie alle reti di Elshamy (2), Dan e Ferretti. Iniziano con una sconfitta invece i playoff dell'U16 maschile, battuta in casa dall'Inter nell'andata degli Ottavi di finale: 0-1 il risultato, che lascia comunque speranza per il ritorno. Vince l'U17 femminile in trasferta contro il Genoa e rimane in scia alla Juventus, mentre la Primavera maschile (impegnata lunedì) ritorna al successo a Formello contro la Lazio.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Milan-Academy Calvairate 1-6 (Mirarchi)

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Hellas Verona-Milan 1-4 (2x Elshamy, Dan, Ferranti)

UNDER 16: playoff - andata Ottavi di Finale, Milan-Inter, 0-1

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Genoa-Milan 0-2 (6' Strauss, 29'st Di Falco)

PRIMAVERA: 35ª giornata, Lazio-Milan 0-2 (45+3' Paloschi, 26'st Liberali)