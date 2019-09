Settore Giovanile: il programma del weekend

Inizia ufficialmente anche la stagione del Settore Giovanile rossonero: domenica 8 settembre è tempo di tornare in campo per l'Under 17, l'Under 16 e l'Under 15, che daranno il via ai rispettivi campionati. L'U17, che quest'anno avrà in panchina Stefano Bellinzaghi, esordirà in casa al Vismara alle ore 15.00 contro il Venezia. Stessa avversaria ma differente campo per U16 e U15: gli Allievi Nazionali U16, guidati da Christian Lantignotti, giocheranno sempre contro i lagunari e sempre domenica 8 settembre, ma al comunale di San Biagio di Callalta alle ore 11.00. A seguire, sullo stesso campo, arriverà il turno dei Giovanissimi Nazionali U15 di Roberto Bertuzzo, che giocheranno alle 13.00 contro i pari età del Venezia. La Primavera di Mister Giunti sarà invece impegnata in un'amichevole alle ore 15.00 contro il Torino, al Vismara.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Domenica 8 settembre

Venezia-Milan U16, ore 11.00: Comunale di San Biagio di Callalta (VE)

Venezia-Milan U15, ore 13.00: Comunale di San Biagio di Callalta (VE)

Milan U17-Venezia, ore 15.00: Centro Sportivo Vismara, Milano