Settore giovanile: il programma del weekend

MilanNews.it

Programma ridotto, ma soltanto nel numero delle partite ufficiali, per il weekend del Settore Giovanile rossonero. Tre giorni di gare cruciali per le squadre impegnate, tra fasi interregionali e ultime giornate, aspettando il ritorno in campo delle rappresentative rossonere già qualificate alle loro fasi nazionali. Proprio a proposito di fase interregionale, trasferte a Monza e Genova - contro il Genoa - per Under 13 e Under 14, impegno casalingo al Vismara con la Fiorentina per l'Under 15 femminile.

Domenica sarà anche il turno di Primavera femminile e Under 18, entrambe all'ultima casalinga della stagione regolare: per le ragazze di Corti sarà l'opportunità per blindare almeno il 2° posto nel girone. Ultimo appuntamento in ordine cronologico è quello del Derby della Primavera di Terni, in un inedito collocamento al lunedì: una chance importante per riscattarsi dopo gli ultimi risultati negativi e avvicinare l'obiettivo salvezza.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 7 MAGGIO

UNDER 13: 2° turno fase interregionale, Monza-Milan, ore 15.00 - CS Monzello, Monza (MB)

UNDER 15 FEMMINILE: 2° turno fase interregionale, Milan-Fiorentina, ore 16.00 - CS Vismara, Milano

DOMENICA 8 MAGGIO

PRIMAVERA FEMMINILE: 10ª giornata di ritorno, Milan-Como, ore 15.00 - CS Vismara, Milano

UNDER 18: 14ª giornata di ritorno, Milan-Torino, ore 15.00 - CS Vismara, Milano

UNDER 14: 2° turno fase interregionale, Genoa-Milan, ore 17.00 - Begato 9, Genova

LUNEDÌ 9 MAGGIO

PRIMAVERA: 16ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 17.00 - Suning Youth Development Center, Milano