Settore giovanile: il programma del weekend

Inizia la stagione per molte squadre del Settore Giovanile rossonero: in questo fine settimana, infatti, inizia il 2023/24 per la Primavera Femminile, per l'Under 18 e per l'Under 17 maschili. Tutte e tre le squadre saranno in campo tra domenica e lunedì per dare il via ufficiale alla propria stagione, mentre il weekend verrà inaugurato dalla Primavera maschile. La formazione di Mister Abate torna dopo la sosta e sarà impegnata in trasferta contro il Sassuolo per dare continuità all'ottimo inizio stagionale.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 16 SETTEMBRE

PRIMAVERA: 3ª giornata di andata, Sassuolo-Milan, ore 11.00 - Stadio Ricci (Sassuolo)

DOMENICA 17 SETTEMBRE

UNDER 18: 1ª giornata di andata, Milan-Lazio, ore 11.00 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 17: 2ª giornata di andata, Milan-Brescia, ore 15.00 - PUMA House of Football (Milano)

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE

PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata di andata, Sampdoria-Milan, ore 15.00 - Campo Sportivo Boero (Genova)