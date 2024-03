Settore giovanile: il programma del weekend

Il Settore Giovanile rossonero torna in campo con un programma ricco di incontri attesi e da non perdere. Si parte sabato 16 marzo, giornata in cui spicca l'appuntamento dell'Under 15 Femminile che continua la sua corsa nella fase interregionale ospitando la Fiorentina. Domenica 17 spazio invece alla Primavera, impegnata contro la Lazio al PUMA House of Football, e alle sfide in trasferta di U16 e U15, attese sul campo del Brescia. In chiusura altro appuntamento lontano da casa, l'U18 sarà di scena a Frosinone lunedì 18 marzo.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 16 MARZO

UNDER 12: 7ª giornata, Accademia Inter-Milan, ore 14.00 - Via Cilea 51 (Milano)

UNDER 10 FEMMINILE: 7ª giornata, Romano Banco-Milan, ore 14.30 - CS Romano Banco (Buccinasco)

UNDER 11: 7ª giornata, Milan-Centro Schiaffino, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: 7ª giornata, Milan-Vigor Milano, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 13: 7ª giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 3ª giornata (fase interregionale), Milan-Fiorentina, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 13 FEMMINILE: Orione-Milan, ore 16.15 - CS Parrocchiale, Via Strozzi 1 (Milano)

DOMENICA 17 MARZO

UNDER 14: 7ª giornata di ritorno, Renate-Milan, ore 10.00 - CS Comunale, Via dell'Atleta 12 (Veduggio con Colzano)

PRIMAVERA: 9ª giornata di ritorno, Milan-Lazio, ore 10.45 - PUMA House of Football

*La gara sarà visibile (al di fuori dell'Italia) su YouTube tramite abbonamento: bit.ly/MembershipACM

UNDER 16: 9ª giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 11.00 - CS Comunale Via Tenente Olivari 8, Castenedolo (Brescia)

UNDER 15: 9ª giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 11.45 - Campo Comunale Via Berlinguer 5, Cazzago San Martino (Brescia)

UNDER 15 FEMMINILE: Rozzano-Milan, ore 17.00 - CS Valleambrosia Via Monte Penice (Rozzano)

LUNEDÌ 18 MARZO

UNDER 18: 7ª giornata di ritorno, Frosinone-Milan, ore 11.00 - Stadio Luigi Meroni

UNDER 13 FEMMINILE: Milan-Forza e Coraggio, ore 18.15 - PUMA House of Football

UNDER 11 FEMMINILE: Milan-Devils, ore 18.15 - PUMA House of Football

MARTEDÌ 19 MARZO

UNDER 9: recupero, Milan-Cob 91, ore 18.15 - PUMA House of Football