Settore giovanile: il programma del weekend. Alle 11 in campo la Primavera

Altro fine settimana in arrivo e altra due giorni di attività intensa per le squadre del nostro Settore Giovanile. Sabato in programma ci sarà la Primavera maschile, che prima di volare in Slovacchia per una sfida decisiva in Youth League sarà di scena sul campo del Lecce. Da sottolineare anche l'appuntamento dell'Under 17, che riceve il Cittadella al PUMA House of Football, oltre agli impegni delle squadre più piccole. Domenica 24 saranno protagoniste soprattutto le Under femminili, a cominciare alla Primavera di Mister Zago che ospiterà la Sampdoria. Stessa avversaria per l'Under 18, a caccia della prima vittoria stagionale.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 23 NOVEMBRE

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Milan-Assago, ore 10.30 - PUMA House of Football

PRIMAVERA: 11ª giornata, Lecce-Milan, ore 11.00 - Deghi Center, San Pietro in Lama (Lecce)

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Milano FA-Milan, ore 14.00 - CS Dajelli, viale Faenza 7 (Milano)

UNDER 17: 11ª giornata, Milan-Cittadella, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 11: campionato, Milan-Centro Schuster, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: campionato, Milan-Club Milano, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: campionato, Club Milano-Milan, ore 15.00 - CS Sport Time, via Visconti di Modrone 2 (Corsico)

UNDER 12: campionato, Ausonia-Milan, ore 15.45 - CS Ausonia 1931, via Bonfadini 18 (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 9ª giornata, Milan-Nuova Bolgiano, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 13: 9ª giornata, Lumezzane-Milan, ore 16.00 - CS Villaggio Gnutti, via Umberto Gnutti 10B (Lumezzane)

DOMENICA 24 NOVEMBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 10ª giornata, AICS Olmi Miggiano-Milan, ore 9.30 - CS AICS Olmi, via degli Ulivi 8 (Milano)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Futura Segrate, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Freccia Azzurra, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 14: 9ª giornata, Lecco-Milan, ore 11.30 - CS Al Bione, via Buozzi 34 (Lecco)

PRIMAVERA FEMMINILE: 9ª giornata, Milan-Sampdoria, ore 14.30 - PUMA House of Football

UNDER 18: 12ª giornata, Milan-Sampdoria, ore 15.00 - PUMA House of Football

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 5ª giornata (Youth League), Slovan Bratislava-Milan, ore 13.00 - NTC Senec (diretta su Milan TV e AC Milan Official App)