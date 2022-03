Settore giovanile rossonero, i match in programma oggi

MilanNews.it

Si riportano di seguito tutti gli impegni di oggi del settore giovanile del Milan:

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno, Milan-Azalee, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno, Giana Erminio-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale Città di Gorgonzola (Gorgonzola)

UNDER 14: 7ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto, ore 15.00 - CS Vismara

UNDER 12: 3ª giornata, Baggio II-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale Kennedy (Milano)

UNDER 11: 3ª giornata, Milan-Rhodense, ore 15.30 - CS Vismara

UNDER 11 FEMMINILE: 3ª giornata, Club Milano-Milan, ore 14.00 - CS Brera (Pero, Milano)

UNDER 10: 3ª giornata, Cimiano-Milan, ore 14.30 - CS Casadei (Milano)