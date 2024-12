Settore giovanile rossonero, i risultati del weekend

vedi letture

Brillano le due Under 17 nel fine settimana appena andato in archivio del Settore Giovanile rossonero, che ha visto protagonista anche la Primavera. I rossoneri di Guidi hanno dato il via vincendo a Genova - 2-3 contro la Samp - e ritrovando così il successo in campionato nella giornata di sabato, mentre domenica l'Under 17 di Renna ha superato a domicilio il Südtirol con un poker valso l'aggancio all'Inter in vetta al girone. Successo netto anche per l'Under 17 femminile di Treccani, cinque le reti messe a segno. Turno sfortunato invece per la Primavera femminile, sconfitta nel Derby in casa nerazzurra, e l'Under 16, mentre Under 18 e Under 15 sono state fermate sul pari da Hellas Verona e Monza.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 14ª giornata, Sampdoria-Milan 2-3 (25' Sala, 5'st Ibrahimović, 15'st Di Siena)

PRIMAVERA FEMMINILE: 10ª giornata, Inter-Milan 2-1 (21'st Longobardi)

UNDER 18: 14ª giornata, Milan-Hellas Verona 2-2 (21' Melchionda, 34' Gualdi)

UNDER 17: 12ª giornata, Südtirol-Milan 0-4 (9' e 20' Pinessi, 32' La Mantia, 26'st Valeri)

UNDER 17 FEMMINILE: 12ª giornata, Frog Milano-Milan 1-5 (7' Tomaselli, 11' Dancelli, 32' Cortinovis, 26'st e 38'st Spagliardi)

UNDER 16: 11ª giornata, Monza-Milan 2-0

UNDER 15: 11ª giornata, Monza-Milan 2-2 (23' Borsa, 17’st Jadid)

UNDER 15 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Forza E Coraggio 1-2 (20'st Carco)

UNDER 14: 11ª giornata, Torino-Milan 1-1 (18'st La Vecchia)

UNDER 12: campionato, Enotria-Milan 2-3 (Bernasconi x2, Geccherle)

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Real Trezzano-Milan 1-6 (Michelon x2, Manuini x2, Nembri, Toma)

UNDER 11: campionato, Milan-Enotria 5-1 (Campus x2, Palotta, Ilardi, Sartori)

UNDER 10: campionato, Sedriano-Milan 0-10 (Djilo Kom x3, Kacaj x2, Ferri x2, Morganella, Sabella, Marsich)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Rhodense 4-1 (Aliprandi x2, Dal Magro, Santeramo)

UNDER 9: campionato, Milan-Villa 11-2 (Casati x4, Trovato x2, Morganella x2. Beltrame, Pisani, Mineo)