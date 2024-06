Settore giovanile rossonero: il programma del weekend

vedi letture

Il weekend scorso aveva salutato il ritorno in campo per i playoff di U16 e U17: in settimana entrambe le squadre hanno completato il loro impegno nei Quarti di finale. L'U16 di Baldo ha eliminato l'Empoli, mentre l'U17 ha salutato la competizione contro i giallorossi, nonostante il successo per 1-0 nella gara di ritorno.

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO

UNDER 16: Quarti di finale (ritorno), Empoli-Milan 5-2 (15' e 16'st Pandolfi)

GIOVEDÌ 13 GIUGNO

UNDER 17: Quarti di finale (ritorno), Milan-Roma 1-0 (16'st Comotto)

Nella giornata di domenica scenderanno invece in campo le due Under 15, femminile e maschile, entrambe chiamate a rimontare dopo le rispettive sconfitte nella gara d'andata. I ragazzi di Mister Bertuzzo affrontano il Genoa e partono da uno svantaggio di 1-0, mentre le ragazze di Andrea Zatelli sono invece chiamate a risalire la china dopo il 3-0 dell'andata subito contro la Roma.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

DOMENICA 16 GIUGNO

UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (ritorno), Roma-Milan, ore 11.00 - Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti", Roma

UNDER 15: Semifinale (ritorno), Milan-Genoa, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: Semifinale (andata), Milan-Sampdoria, ore 15.00 - PUMA House of Football