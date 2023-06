Settore giovanile rossonero: solo vittorie nel weekend. U16 in semifinale

MilanNews.it

Un fine settimana di sole vittorie. Poker di lusso dell'Under 16 di Simone Baldo che, dopo l'1-0 dell'andata a Empoli, bissa il successo e vola in Semifinale Scudetto. Buona la partenza per l'U17 maschile, che vince 3-2 in casa contro la Lazio nell'andata dei Quarti di finale mentre, sempre nell'andata dei Quarti, vince anche l'U15 femminile. 1-2 il risultato finale in casa della Juventus, in attesa del ritorno. Ecco il dettaglio di risultati e marcatori del weekend. Lo riporta acmilan.com.

UNDER 17: Quarti di finale (andata), Milan-Lazio 3-2 (1'st Bonomi, 19'st e 21'st Martinazzi).

UNDER 16: Quarti di finale (andata), Milan-Empoli 4-0 (12' Liberali, 3'st Cappelletti, 11'st Camarda, 23'st Dotta).

UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (andata), Juventus-Milan 1-2 (19' Di Falco, 19'st Stendardi).