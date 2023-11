ufficiale Primavera Femminile, scelto il sostituto di Corti: è Matteo Zago

Qualche giorno fa, dopo l'esonero di Maurizio Ganz, il Milan ha deciso di affidare la panchina della Prima Squadra Femminile a Davide Corti, che ha dovuto così lasciare il suo incarico di allenatore della Primavera femminile. Attraverso X, il club di via Aldo Rossi ha comunicato il suo sostituto: si tratta Matteo Zago, già collaboratore tecnico della squadra.

La Primavera Femminile del Milan è al momento al sesto posto in classifica con 12 punti in sette partite. Questo il bilancio delle giovani rossonere: quattro vittorie, zero pareggi, tre sconfitte, 17 gol segnati e 12 reti subite. Oggi la squadra milanista affronterà il Verona e ci sarà l'esordio in panchina del nuovo tecnico Zago.