Under 12, una vittoria e un pareggio nelle prime due partite del Milan al Torneo Calcio e Coriandoli

Gli esordienti Under 12 del Milan sono impegnati in questo weekend al Torneo Calcio e Coriandoli. Oggi i giovani rossoneri sono scesi in campo per le prime due partite della competizione.

Esordienti U12 2007, Torneo Calcio e coriandoli

1° partita: Milan-Chisola 1-1 ( Sassi)

2° partita: Milan-Torino 4-0 ( Geroli, Sassi, Colombo, Liberali)

Domani mattina (ore 11.00) i rossoneri torneranno in campo per la 3° partita: Milan-Cuneo#MilanYouth — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) 16 febbraio 2019