Under 17, recupero 4ª giornata: Milan-Cagliari finisce 3-3

In settimana il settore giovanile del Milan, oltre a continuare gli allenamenti, ha visto anche il recupero di alcune gare. In particolare la formazione under 17 ha giocato la 4° giornata, recuperandola dopo la sosta del campionato di qualche mese fa a causa della pandemia di Covid-19. Nella sfida contro il Cagliari, terminata 3-3, i rossoneri andati a segno sono Rossi, Montalbano e Sette.

U17 | Recupero 4° giornata

❎ Milan-Cagliari 3-3

️ 8' Rossi, 20' Montalbano, 32'st Sette#SempreMilan #MilanYouth — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) May 19, 2021