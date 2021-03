Bennacer vicino al recupero: "Finalmente di nuovo con la squadra"

Quella di Ismael Bennacer è stata sicuramente una stagione molto complicata. L'algerino, giocatore fondamentale del 4-2-3-1 di mister Pioli, ha saltato praticamente metà stagione per vari problemi muscolari e ricadute. Il rientro del centrocampista sembra però davvero vicino, magari già per la sfida di giovedì sera contro lo United. Infatti Bennacer, questa mattina è tornato a lavorare in gruppo, scrive su Instagram: "Finalmente di nuovo con la squadra".