Brahim Diaz carico: "Continuiamo ad aumentare il ritmo"

È un nuovo giocatore del Milan da pochi giorni ma Brahim Diaz intriga già molto i tifosi rossoneri. Prima le parole rilasciate a Milan TV: "Voglio far divertire", poi i pochi minuti contro il Monza conditi da dribbling e tocchi di suola, lo spagnolo arrivato in prestito dal Real Madrid è sicuramente fra i giocatori più interessanti a disposizione di Stefano Pioli. D'altro canto Diaz è arrivato a Milanello con il piglio e la voglia giusta, come dimostra anche l'Instagram Stories condivisa dal numero 21: "Continuiamo ad aumentare il ritmo". L'ex Manchester City vuole farsi trovare subito pronto per aiutare così la squadra.