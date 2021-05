Donnarumma non si abbatte: "Continuiamo a combattere"

Milan-Cagliari è stata sorprendente in senso negativo: contro i sardi già salvi i rossoneri non riescono a conquistare i tre punti che avrebbero sancito aritmeticamente l'ingresso in Champions League. Ora il discorso qualificazione verrà deciso domenica prossima sul campo dell'Atalanta: Milan obblgato a vincere. Ma non è questo il momento di mollare o abbattersi e Gigio Donnarumma, oggi presenza numero 250 con la maglia del Diavolo, lo sa bene: "Continuiamo a combattere".