Sul proprio profilo Twitter, Ea Sports Fifa ha pubblicato gli attaccanti della settimana del celebre videogioco. Tra l'elenco dei grandi bomber presente anche Zlatan Ibrahimovic, protagonista di una doppietta con il Milan nel derby contro l'Inter.

World class attackers for days 😍



TOTW 4 is now live in #FUT21 pic.twitter.com/G90cyLxWoT