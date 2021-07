Giroud saluta il Chelsea: "Grazie a tutti. Inizio un nuovo viaggio con il cuore leggero e felice"

Olivier Giroud sarà un nuovo giocatore del Milan. In attesa del comunicato ufficiale, il francese ha salutato su Twitter il Chelsea: "A tutti i Blues, ai miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori, a tutto il club, un enorme grazie per questi momenti speciali. Sto iniziando un nuovo viaggio con il cuore leggero e felice. Le nostre vittorie in Fa Cup, Europa League e Champions League sono state magnifiche. Con Amore, Oli G".

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏



I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩



Love Oli G . pic.twitter.com/HytVlp0uYx