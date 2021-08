Hauge, il saluto di papà Jan Ingvald: "Jens al Milan è stato un sogno diventato realtà, grazie per l'affetto e il supporto"

Nella giornata odierna è arrivata l'ufficialità di Jens-Petter Hauge all'Eintracht Francoforte: il norvegese si è trasferito in Bundesliga in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dopo solo un anno in rossonero. Nonostante il poco tempo in Italia il giocatore è stato sempre supportato dai tifosi, e la cosa non è passata inosservata: il papà del giocatore, Jan Ingvald Hauge, ha salutato il mondo Milan con un post su Twitter: "Quando Jens è passato al Milan è stato un sogno diventato realtà. Ora arriva una nuova avventura, andare all'Eintracht è la mossa giusta. Buona fortuna al Milan e a tutti i milanisti, grazie per tutto l'amore e il vostro supporto. Ora c'è una nuova importante stagione alle porte: Serie A e Champions League! Sempre Milan".

Jens Petter joining @acmilan was a dream come true.

Now there is a new adventure. @sge is the right move.

Best wishes to @acmilan and all the milanisti ❤

Thank you for all the love and support. ❤

Stagione importante in vista: Serie A e CL. Sempre Milan. pic.twitter.com/3KJe9mJUwg