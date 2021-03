Ibra decisivo al Milan e con la Svezia, per Casillas è il "Goat"

Greatness recognizes greatness, la grandezza riconosce la grandezza come si suol dire. Qualche giorno fa è stato Sergio Ramos a spendere belle parole per Zlatan Ibrahimovic, a 39 anni senza dubbio il giocatore più decisivo della Serie A da quando è tornato al Milan, oggi è toccato ad Iker Casillas, storico portiere spagnolo. L'ex Real Madrid ha definito Zlatan, oggi di nuovo titolare con la Svezia e autore di un assist decisivo, come il "Goat", acronimo che sta per "Greatest of all time", il più grande di tutti i tempi. Un'altra attestazione di stima da parte di un grande del mondo del calcio per Zlatan Ibrahimovic.