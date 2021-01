Zlatan Ibrahimovic, intervenuto su Instagram, ha pubblicato un video in cui si allena con dimistichezza a Milanello, andando a ribadire in porta in scivolata su un cross. Lo svedese ha aggiunto il messaggio "Tick tock tick tock", riferendosi alle tempistiche del suo rientro in campo, evidentemente più vicino di quanto si potesse pensare nelle ultime ore.