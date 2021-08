Ibrahimovic e il messaggio social al Milan: "Sto arrivando per te"

Intervenuto con un post sul proprio profilo Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo imminente ritorno in gruppo con il Milan. L'attaccante svedese, alle prese con il recupero dall'infortunio, sta migliorando la sua condizione fisica e presto tornerà a correre con i compagni. Ibrahimovic, in allegato ad una grafica che lo ritrae con metà del suo volto e l'altra metà con il viso del Diavolo a simboleggiare il Milan, ha scritto: "Sto arrivando per te"