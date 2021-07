Il Chelsea saluta Giroud: "Grazie e buona fortuna Oli"

Intervenuto con un lungo comunicato che ha ripercorso la sua storia nei 'Blues', il Chelsea ha salutato Olivier Giroud. Il nuovo attaccante del Milan, con la maglia della squadra londinese, ha ottenuto grandi traguardi come la vittoria della Fa Cup, dell'Europa League e della Champions League. Il club ha ringraziato il francese scrivendo: "Olivier Giroud ha completato il suo trasferimento al Milan. Grazie e buona fortuna Oli"

Olivier Giroud has today completed a permanent transfer to AC Milan.



Thank you and good luck, Oli!