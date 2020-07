Il Crotone dedica la promozione a Mascheroni. Il Milan: "Sergio sempre nei nostri cuori"

Il Crotone, neo promosso in Serie A, ha dedicato la promozione a Sergio Mascheroni, ex preparatore atletico rossonero che era sotto contratto con i calabresi. Mascheroni è scomparso lo scorso 2 ottobre in una tragica fatalità a soli 43 anni. Il Milan, intervenuto su Instagram, ha commentato il post del Crotone in ricordo di Sergio: "Bentornati in Serie A. A Sergio, sempre nei nostri cuori".