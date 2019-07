Il Milan e il 4 luglio: "Un grande giorno dell'Indipendenza ai rossoneri americani"

Tramite il proprio canale Twitter, il Milan, in occasione del 4 luglio, ha voluto festeggiare con tutti i tifosi statunitensi il giorno dell'Indipendenza americana: "Felice quattro luglio a voi tutti, rossoneri americani! Vi auguriamo un grande giorno dell'Indipendenza! Ci vediamo presto". Appuntamento alla ICC che vedrà i rossoneri impegnati negli States.

Happy #July4th to all of you, American Rossoneri! Have a great Independence Day! And see you soon! 🇺🇸 pic.twitter.com/Q6YeqwwbuU