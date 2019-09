Il Milan e l'allenamento in gruppo di Ante Rebic

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato una serie di foto dell'allenamento mattutino, nel quale ha partecipato in gruppo anche Ante Rebic. "Guardate chi si è allenato in gruppo! Ciao Ante!" ha scritto il club rossonero sul proprio profilo social.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"> Look who's training with the Rossoneri ahead of <a href="https://twitter.com/hashtag/VeronaMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VeronaMilan</a>: say hello to Ante! <br><br> Guardate chi si è allenato in gruppo! Ciao Ante! <a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ForzaMilan</a> <a href="https://t.co/OO3wg6KQXs">pic.twitter.com/OO3wg6KQXs</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1172141962717204481?ref_src=twsrc%5Etfw">September 12, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>