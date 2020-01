Il Milan ricorda Kobe Bryant: "Ci mancherai per sempre"

Tramite il proprio profilo Twitter, il Milan ricorda Kobe Bryant, scomparo pochi istanti fa: "Non abbiamo parole per esprimere quanto siamo scioccati nel sentire la tragica scomparsa di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi e il tifoso rossonero, Kobe Bryant. Tutti i nostri pensieri sono con le famiglie delle persone colpite da questo tragico incidente. Ci mancherai per sempre, Kobe "

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️ pic.twitter.com/FOd365chEL