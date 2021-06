Kessie, che numeri in Serie A: è il primo tra i centrocampisti per gol segnati e tiri bloccati

Guardando a dati e statistiche della stagione di Franck Kessie in rossoneri si può notare come i numeri dell'ivoriano lo rendano uno dei centrocampisti più dominanti della Serie A. In questa stagione, in particolare, il 79 rossonero si è qualficato come il primo centrocampista del campionato italiano per numero di gol (13), per passaggi lunghi effettuati (92.7%) e per tiri bloccati.

Franck Kessie's ranking among Serie A midfielders in 2020-21:



➤ 13 goals (1st)

➤ 92.7% long passes (1st)

➤ 75 passes + blocked shots (1st)



