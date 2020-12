Kjaer torna ad allenarsi: "Bello essere di nuovo a casa"

Come anticipato nel pomeriggio dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata odierna Simon Kjaer è tornato ad allenarsi a Milanello con il resto della squadra. Il danese è tornato in gruppo per la prima volta dopo l'infortunio subito contro il Celtic e verosimilmente tornerà a disposizione di mister Pioli nei primi giorni del 2021, tra Benevento e Juventus. Il centrale ha postato una foto su Instagram per l'occasione: "Bello essere tornati a casa, Milanello".