La Lega Serie A presenta il derby: "Per la storia. Per l'orgoglio. Per i colori"

"Per la storia. Per l'orgoglio. Per i colori". Con questo post social, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, la Lega Serie A ha inaugurato la giornata del derby. Senza alcun dubbio, il match in programma questa sera a San Siro è il più atteso del 24esimo turno di campionato. In palio ci sono punti pesantissimi in chiave Scudetto, ma anche per la corsa Champions.