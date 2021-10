Milan, gli scatti dell'allenamento odierno: c'è Kessie in gruppo

Dopo la vittoria per 4-2 contro il Bologna di ieri sera, questa mattina la squadra si è ritrovata a Milanello per allenarsi: palestra per gli unidici titolari di ieri sera, lavoro sul campo per gli altri. Dalle foto pubblicate dagli account social del club si nota, come anticipato dalla nostra redazione, la presenza di Franck Kessie in gruppo.

Sweating it out on a Sunday, in high spirits



Lavorando di domenica, col morale alto #MilanTorino #SempreMilan

