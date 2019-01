Milan, il gol del giorno: Leonardo finalizza l'assist di Boban

Il gol del giorno scelto dal club rossonero per la giornata di oggi risale al 4 gennaio 1998, quando il Milan riuscì a battere 2-1 il Napoli al San Paolo. La prima rete, in particolare, fu di Leonardo, con un preciso piatto mancino sotto la traversa, dopo che Bobon era arrivato sul fondo e gli aveva servito un pallone all'altezza del dischetto del rigore.

#OnThisDay

Boban centres for @leo_de_araujo who smacks it off the woodwork and in

Boban la mette in mezzo per il mancino di Leonardo che bacia la traversa pic.twitter.com/V7NIkFjxQN