Milan, oggi Calabria compie 25 anni: "Tanti auguri e speriamo di rivederti presto in campo"

Oggi è il compleanno di Davide Calabria. Nato ad Adro in provincia di Brescia il 6 dicembre 1996, il terzino rossonero entra a far parte del Milan nel 2007, a 11 anni. Dopo le giovanili, esordisce in prima squadra e in Serie A il 30 maggio 2015, all'età di 18 anni, quando viene impiegato da Filippo Inzaghi durante la partita Atalanta-Milan (1-3), valida per l'ultima giornata della stagione 2014/2015. Ora è un punto fermo del Milan di Stefano Pioli e vanta 165 presenze e 7 gol con il Diavolo. Attualmente è infortunato, e anche a questo fa riferimento il post pubblicato sui social dallo stesso club, che scrive: “Tanti auguri Davide! Speriamo di rivederti presto in campo”.

Wishing you a speedy recovery and a very happy birthday, Davide!



