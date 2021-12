Milan-Salernitana, Saelemaekers è l'MVP scelto dai tifosi

"Un gran bel gol seguito da un'esultanza ancora più bella. È Alexis il vostro MVP di Milan-Salernitana". Lo ha scritto il club rossonero su Twitter dopo aver raccolto i voti dei tifosi. Alexis ha disputato una grande partita, meritandosi il riconoscimento di migliore in campo. La dedica a Kjaer, poi, ha impreziosito ulteriormente la sua serata.

With a great goal and an even better celebration, Alexis Saelemaekers wins the @emirates MVP award



Un gran bel gol seguito da un'esultanza ancora più bella

È Alexis il vostro MVP di #MilanSalernitana #SempreMilan pic.twitter.com/dPbZmQc2a7