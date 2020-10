Milan-Spezia, gli highlights del precedente in Coppa Italia del 2014

In avvicinamento alla gara tra Milan e Spezia, in programma fra pochi minuti, i canali social rossoneri hanno pubblicato gli highlights della sfida tra i liguri e i rossoneri in Coppa Italia. La sfida era terminata 3-1 per i rossoneri.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">️ As we wait for kick-off in our first <a href="https://twitter.com/hashtag/SerieATIM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SerieATIM</a> encounter with Spezia, let's relive our meeting in the <a href="https://twitter.com/hashtag/CoppaItalia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoppaItalia</a> ️<br><br> Ecco com'è andato l'ultimo <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanSpezia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanSpezia</a> a San Siro, in Coppa Italia <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanSpezia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanSpezia</a> <a href="https://t.co/is3zQ8zZyq">pic.twitter.com/is3zQ8zZyq</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1312671298041110529?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>