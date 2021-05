Milanello, gli scatti dell'allenamento odierno dopo la vittoria schiacciante sulla Juve

Nonostante la grandissima vittoria dei rossoneri per 3-0 contro la Juventus, mister Pioli e la squadra non mollano nulla: il Milan, questa mattina, ha svolto il solito allenamento in vista del Torino. Queste le immagini pubblicate sui canali social del club di Via Aldo Rossi.

3 games to go, no letting up



Ancora tre gare, testa e cuore. Non molliamo #SempreMilan@gruppo_a2a pic.twitter.com/jifVI6Y1Uq — AC Milan (@acmilan) May 10, 2021