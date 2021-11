Milanello, gli scatti dell'allenamento odierno: Maignan torna tra i pali

Nella mattinata odierna la squadra si è ritrovata a Milanello per allenarsi: gli undici titolari di ieri sera hanno svolto del lavoro in palestra, mentre gli altri degli esercizi sul campo. La giornata si è conclusa con la classica partitella interna.

Come raccontato dalla nostra redazione (clicca qui), Mike Maignan è tornato a lavorare in porta: dalle foto pubblicate dagli account social del Milan si vede come il portiere francese si sia allenato con il pallone.