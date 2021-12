Milanello, le immagini dell'allenamento odierno: c'è Theo Hernandez

Come documentato dal Milan attraverso i propri canali social, i rossoneri, quest'oggi, sono tornati ad allenarsi dopo la sconfitta contro il Napoli. Nella sessione odierna è tornato ad allenarsi in gruppo Theo Hernandez (come anticipato da MilanNews.it). La squadra di Pioli è pronta a ripartire per l'Empoli, dove giocherà l'ultima partita del 2021.