Milla commenta il ritorno in nazionale di Ibra: "Non è mai troppo tardi per tornare"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter la leggenda camerunense Roger Milla ha commentato il ritorno in nazionale di Ibrahimovic all'età di 39 anni. L'attaccante classe 52', come l'attaccante del Milan, tornò nella nazionale camerunense per i mondiali del 1990 all'età di 38 anni stupendo tutti. Queste le sue parole su Twitter: "Non è mai troppo tardi per tornare in nazionale. Io ne so qualcosa"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">It’s never too late to make a comeback. I know what I am talking about <a href="https://twitter.com/Ibra_official?ref_src=twsrc%5Etfw">@Ibra_official</a>. 😉 <a href="https://t.co/6GOtvOyhO2">https://t.co/6GOtvOyhO2</a></p>— Roger Milla (@roger_milla_9) <a href="https://twitter.com/roger_milla_9/status/1371934499198668813?ref_src=twsrc%5Etfw">March 16, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>