Napoli-Milan, Ibrahimovic è l'MVP del match del San Paolo

Dopo la grande vittoria sul Napoli, il Milan ha reso noto sui propri profili social l'MVP del match tra azzurri e partenopei. Con un risultato quasi scontato i tifosi rossoneri hanno scelto Zlatan Ibrahimovic, protagonista di una doppietta e di una partita sontuosa. Lo svedese, in particolare, supera Theo e Donnarumma.

Is there any doubt who our @emirates MVP is?



Ci può essere qualche dubbio su chi sia l'MVP di #NapoliMilan? #SempreMilan pic.twitter.com/Y6TuMppBe2