On this day - 16/05/1973: Milan-Leeds 1-0: Chiarugi regala la seconda Coppa delle Coppe

Il 16/05/1973 andava in scena una partita storica nella gloriosa epopea rossonera. Il Milan, infatti, a Salonicco scendeva in campo contro il Leeds per la finale di Coppa delle Coppe. In una partita combattuta, a regalare il successo ai rossoneri fu un gol di Charugi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a>, 1-0 🆚 Leeds in 1973 <br><br>47 years ago, today, Chiarugi's uncatchable free-kick for our second Cup Winners' Cup <br>Oggi, 47 anni fa, un gol di Chiarugi a Salonicco ci regalava la seconda Coppa delle Coppe <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/3XH1gpkGHq">pic.twitter.com/3XH1gpkGHq</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1261574805834219522?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>