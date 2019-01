Pjanic irride il Milan: "Questa coppa toglie ogni dubbio fra chi è più forte tra chi vince lo Scudetto e la Coppa Italia"

Miralem Pjanic gioisce per la vittoria della Supercoppa italiana irridendo il Milan, battuto in finale a Jeddah. Il centrocampista bosniaco, su Instagram, ha postato una foto col trofeo in mano, accompagnata da una ironica didascalia che lascia poco spazio all'interpretazione di quello che il giocatore pensava sulla finale: “Questa finale per togliere il dubbio se fossero più forti i Campioni d’Italia o i vincitori della Coppa Italia”.