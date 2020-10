Saelemaekers ringrazia i tifosi: "Grandissima sfida. Grazie per il supporto"

Intervenuto sui propri canali social, l'esterno rossonero Alexis Saelemaekers ha espresso le sue emozioni dopo l'incredibile partita con il Rio Ave. Queste le sue parole: "Grandissima sfida questa sera ragazzi! Felice per la vittoria dopo una partita difficile. Un passo avanti in questa competizione e non vedo l’ora di vestire la nostra maglia in Europa League. Grazie ai tifosi per il continuo supporto, sempre Milan!"