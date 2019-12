Seedorf: "Non potrò essere a San Siro ma ci sarò col cuore e lo spirito"

Clarence Seedorf, intervenuto su Instagram, ha sottolineato di non poter essere presente a Milan-Sassuolo e alla celebrazione dei 120 anni del Milan, ma ha voluto comunque far sentire la propria vicinanza ai colori rossoneri: "Non potrò essere con voi per celebrare i nostri 120 anni, ma ci sarò col cuore e lo spirito. Buon compleanno".