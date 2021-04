Super League, la protesta dei tifosi a Stamford Bridge: "Non è più calcio"

Dire che l'annuncio della creazione della nuova Super League ha scosso tutto il mondo del calcio è un eufemismo. Sono fioccati messaggi di dissenso, comunicati ufficiali per dirsi contrari e proteste, non ultima quella dei tifosi del Chelsea (i Blues sono uno dei 12 Membri Fondatori, ndr), che fuori dallo Stamford Bridge stanno marciando al coro "It's not football anymore". Questo non è più calcio.