Tatarusanu: "Grazie ai tifosi per il caldo benvenuto che mi hanno riservato"

Ciprian Tatarusanu, portiere rumeno arrivato al Milan dal Lione, ha ringraziato così su instagram i tifosi rossoneri per l'affetto ricevuto in questi giorni: "E' un onore per me poter vestire la maglia di un club storico come il Milan. Sono carico e motivato per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati nella prossima stagione. Ci tengo a ringraziare la società e i tifosi per il caldo benvenuto che mi hanno riservato. Forza Milan!".