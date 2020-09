Turchia, Calhanoglu e il video della grande giocata contro l'Ungheria

Nella serata di ieri la Turchia di Hakan Calhanoglu ha sfidato l'Ungheria in un match valido per i gironi di Nations League. Nonostante la sconfitta Calhanoglu ha offerto una buona prova, impreziosita da un paio di giocate di classe come quella pubblicata in video su Instagram dal rossonero: "Non abbiamo ottenuto il risultato sperato ieri, ma lavoreremo duro per migliorare e rendervi di nuovo orgogliosi".