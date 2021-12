VIDEO - Milan-Salernitana, i migliori momenti del match: i gol, l'omaggio a Kjaer, la vittoria

Nel day after di Milan-Salernitana il club rossonero ha condiviso sui propri social un video con tutti i migliori momenti della sfida di ieri pomeriggio a San Siro: i rossoneri hanno superato i campani grazie ai gol di Franck Kessie, preciso sull'assist di Leao, e Saelemaekers, che ha dedicato il gol a Kjaer, costretto a lungo ai box a causa di un brutto infortunio al ginocchio.

Starting and ending with a special dedication ❤️#MilanSalernitana: the best moments from our 2-0 win ✌️



I momenti migliori di Milan-Salernitana, con dedica speciale a @simonkjaer1989 ✌️ #SempreMilan