acmilan - Milan-Parma, time machine: il 1991 e l'addio a Sacchi a San Siro

Il primissimo Milan-Parma di Serie A risale al 26 maggio 1991, esattamente una settimana dopo la festa Scudetto della Sampdoria di Mancini e Vialli. Rossoneri e ducali non si giocavano nulla in quanto ad obiettivi di classifica, ma c'erano oltre 83mila spettatori a San Siro. Tutti milanisti accorsi allo stadio per salutare Arrigo Sacchi. Il tecnico di Fusignano era stato notato da Silvio Berlusconi in un Milan-Parma 0-1 di Coppa Italia di oltre quattro anni prima e salutava la sua gente, al termine di un altro Milan-Parma chiuso questa volta sullo 0-0.

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 0-0

MILAN: S. Rossi, Tassotti, P. Maldini, Carbone (36'st Costi), F. Galli, Costacurta, Stroppa, Rijkaard, Van Basten, Evani, Agostini (1'st Massaro). All.: Sacchi.

PARMA: Taffarel, Monza, Gambaro, Minotti, Apolloni, Grun, Sorce (21'st Catanese), Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin (45'st Mannari). All.: Scala.

Arbitro: Baldas.